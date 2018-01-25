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Директора магнитогорского цирка задержали при получении взятки
25.01.2018 г. 12:41
Фото с сайта circus-magnitogorsk.ru
В среду, 24 января, мужчине передали 150 тыс. рублей за заключение договора на оказание транспортных услуг. Ранее подозреваемый также получил часть взятки в сумме 30 тыс. рублей.
Директора "Магнитогорского госцирка" задержали. Возбуждено уголовное дело. В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения, а также устанавливаются обстоятельства произошедшего, сообщили в следственном управлении СК по Челябинской области.
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