Подвал жилого дома в Челябинске топит горячей водой

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В подъезде обледенели замки, ступени, перила и стены. Третий день нет электричества. На этажах отсутствует видимость. Коммунальное ЧП произошло в доме №98а по улице Культуры. Жильцы обратились в прокуратуру. Надзорное ведомство в ходе проверки выяснило, что подвал топит из-за аварийного состояния бойлерной.

По словам жильцов, такое происходит уже на протяжении двух лет. Собственники квартир много раз обращались в коммунальные службы города, но результата не получили. Прокуратура проверяет коммунальщиков на предмет нарушения законодательства и обещает принять меры реагирования, сообщили в пресс-службе областного надзорного ведомства.

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