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Прокуратура обязала коммунальщиков убрать заглушку с унитаза должника
25.01.2018 г. 12:15
Фото с сайта news.vse42.ru
На защиту жильца одного из домов встало надзорное ведомство Калининского района. Ранее сотрудники местного ДЭЗа перекрыли канализацию в квартире, собственник которой два месяца не платил за водоотведение.
Однако выяснилось, что организация нарушила порядок уведомления жильца о планируемом введении ограничения. Прокуратура после проверки потребовала открыть канализацию, а руководство ДЭЗа получило представление. Заглушка уже демонтирована.
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