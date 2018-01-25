Прокуратура обязала коммунальщиков убрать заглушку с унитаза должника

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На защиту жильца одного из домов встало надзорное ведомство Калининского района. Ранее сотрудники местного ДЭЗа перекрыли канализацию в квартире, собственник которой два месяца не платил за водоотведение.

Однако выяснилось, что организация нарушила порядок уведомления жильца о планируемом введении ограничения. Прокуратура после проверки потребовала открыть канализацию, а руководство ДЭЗа получило представление. Заглушка уже демонтирована.

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Все новости за 25.01.2018 г.»