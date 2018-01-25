Синоптики обещают сохранение аномальных морозов в Челябинской области до конца рабочей недели

Фото с сайта golos-buryatyi.ru

По данным гидрометцентра, сегодня и в пятницу, 26 января, среднесуточная температура воздуха будет ниже климатической нормы минимум на 7 градусов. В ближайшую ночь в низинных территориях региона ожидается до -34, в Челябинске - до -30. Днем в пятницу столбики термометров по области опустятся до 20 градусов мороза, в столице Южного Урала будет от 17 до 19 градусов ниже нуля. В ночь на субботу синоптики также прогнозируют понижение температуры в низинах до -34, в Челябинске - до -27.

На федеральных трассах проводится круглосуточное патрулирование. Подрядчики управления дорог "Южный Урал" проверяют, не стоят ли сломанные машины, не остаются ли автомобилисты на ночлег в необорудованных местах. Неисправные машины буксируют до пунктов ремонта, а водителям таких автомобилей и их пассажирам помогают согреться, сообщила пресс-секретарь управления Татьяна Денисова.

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