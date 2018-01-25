После столкновения двух «Газелей» на Копейском шоссе улицу засыпало пельменями и колбасой

Фото с сайта vk.com/podslyshano_kn3uc

Также на дороге оказались коробки с мясом. Часть товара прохожие помогли собрать и вернуть в кузов одной из "Газелей", но, как сообщают очевидцы, некоторые продукты унесли пожилые женщины. Водитель ГАЗ-278856, поворачивая налево, не пропустил другую "Газель". Произошло столкновение, после которого оба автомобиля въехали в забор. Травмы получил виновник аварии.

В соцсети "ВКонтакте" в группе "Местоположение ДПС Южный Урал|МДПС" очевидец написал: "Последствия аварии на КПЗиСе! Водила сказал, что пельмени и колбаска были украдены бабушками-божий одуванчик". Другие пользователи отмечают, что это неправда и никто ничего не украл. Некоторые челябинцы в комментариях высказывают опасения, что продукты соберут с земли и выставят на продажу.

Фото: группа в соцсети "ВКонтакте" "Подслушано КПЗиС / г.Челябинск"

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