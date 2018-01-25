- -22 ... -24 C°
- -24 ... -26 C°
- 56.3888р. - 0.0227
- 69.4484р. + 0.3782
После столкновения двух «Газелей» на Копейском шоссе улицу засыпало пельменями и колбасой
25.01.2018 г. 10:25
Также на дороге оказались коробки с мясом. Часть товара прохожие помогли собрать и вернуть в кузов одной из "Газелей", но, как сообщают очевидцы, некоторые продукты унесли пожилые женщины. Водитель ГАЗ-278856, поворачивая налево, не пропустил другую "Газель". Произошло столкновение, после которого оба автомобиля въехали в забор. Травмы получил виновник аварии.
В соцсети "ВКонтакте" в группе "Местоположение ДПС Южный Урал|МДПС" очевидец написал: "Последствия аварии на КПЗиСе! Водила сказал, что пельмени и колбаска были украдены бабушками-божий одуванчик". Другие пользователи отмечают, что это неправда и никто ничего не украл. Некоторые челябинцы в комментариях высказывают опасения, что продукты соберут с земли и выставят на продажу.
Фото: группа в соцсети "ВКонтакте" "Подслушано КПЗиС / г.Челябинск"
Подписывайтесь на новости «Челябинского эха» в Telegram
- 23.01.2018 г. Улицы Челябинска сегодня утром встали в пробках
- 21.01.2018 г. В Челябинске столкнулись легковушка и маршрутка с пассажирами
- 14.12.2017 г. Челябинский праздник пельменей вошел в тройку самых популярных зимних гастрофестивалей России
- 13.12.2017 г. Жители Челябинска в выходные смогут бесплатно попробовать пельмени от 44 производителей
- 08.08.2017 г. В магнитогорском лагере детей кормили просроченной колбасой