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В Челябинске вокруг солнца появилась зимняя радуга - гало
25.01.2018 г. 09:51
Природное явление можно было наблюдать с утра сегодня, 25 января. Вокруг солнца образовался светящийся круг. Дополнительное свечение было наиболее заметно ближе к линии горизонта. В далеком прошлом подобное воспринималось как предзнаменование. Но на самом деле это всего лишь оптическое явление.
В основном оно возникает в морозную погоду вокруг Солнца или Луны, хотя источником может служить и горящий уличный фонарь. Эффект нимба получается из-за преломления и отражения света в мелких ледяных кристаллах облаков. Гало или, как его еще называют, тройное солнце жители Челябинска в последние годы периодически наблюдают каждую зиму.
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