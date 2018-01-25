В Челябинске вокруг солнца появилась зимняя радуга - гало

Природное явление можно было наблюдать с утра сегодня, 25 января. Вокруг солнца образовался светящийся круг. Дополнительное свечение было наиболее заметно ближе к линии горизонта. В далеком прошлом подобное воспринималось как предзнаменование. Но на самом деле это всего лишь оптическое явление.

В основном оно возникает в морозную погоду вокруг Солнца или Луны, хотя источником может служить и горящий уличный фонарь. Эффект нимба получается из-за преломления и отражения света в мелких ледяных кристаллах облаков. Гало или, как его еще называют, тройное солнце жители Челябинска в последние годы периодически наблюдают каждую зиму.





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