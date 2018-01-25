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Челябинское УФАС готовится возбудить дело о футбольной рекламе сети пивных магазинов
25.01.2018 г. 08:53
Антимонопольщики отмечают, что у горожан может сложиться впечатление о причастности продавцов к матчам мирового чемпионата 2018 года. В рекламе торговая сеть "Первый кеговый" использует образы футболистов, стадионов и футбольных мячей. По предварительной информации, размещение такой рекламы в период продаж билетов на игры содержит признаки нарушения законодательства.
В челябинском управлении ФАС отмечают, что ассоциация с будущим спортивным событием может возникнуть и без использования товарных знаков турнира. Антимонопольщики на своем сайте предлагают интернет-пользователям ответить на вопрос: "Формируется ли у вас впечатление о причастности продавца товара к чемпионату мира?". Опрос продлится до 31 января. Также УФАС готовит запросы в адрес оргкомитета турнира для проведения дальнейшего расследования.
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