Челябинское УФАС готовится возбудить дело о футбольной рекламе сети пивных магазинов

Фото с сайта kg.mirtv.ru

Антимонопольщики отмечают, что у горожан может сложиться впечатление о причастности продавцов к матчам мирового чемпионата 2018 года. В рекламе торговая сеть "Первый кеговый" использует образы футболистов, стадионов и футбольных мячей. По предварительной информации, размещение такой рекламы в период продаж билетов на игры содержит признаки нарушения законодательства.

В челябинском управлении ФАС отмечают, что ассоциация с будущим спортивным событием может возникнуть и без использования товарных знаков турнира. Антимонопольщики на своем сайте предлагают интернет-пользователям ответить на вопрос: "Формируется ли у вас впечатление о причастности продавца товара к чемпионату мира?". Опрос продлится до 31 января. Также УФАС готовит запросы в адрес оргкомитета турнира для проведения дальнейшего расследования.

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