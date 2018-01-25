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Челябинцы опаздывают на работу из-за пробок и личной несобранности
25.01.2018 г. 08:42
Фото: rigma.info
Причем недисциплинированных горожан оказалось больше среди жителей Ленинского района. Это выяснили социологи челябинского филиала Президентской академии. Оказалось, что 80% респондентов никогда не опаздывают на работу. Это в основном рабочие промышленных предприятий.
Из-за пробок регулярно не успевают приехать вовремя около 7% горожан. Столько же признались, что долго собираются и поздно выходят из дома. 4,5% непунктуальны из-за плохой работы общественного транспорта. 3,4% челябинцев опаздывают, потому что не слышат будильник. 1% это делает, потому что на работе на опоздания никто не обращает внимание.
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