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В экипаж пропавшего в Японском море судна входили уроженцы Челябинской области
25.01.2018 г. 08:27
Всего на борту был 21 человек. Как сообщил РИА Новости источник в морских структурах, на пропавшем судне "Восток" находились, в том числе, девять сахалинцев и один приморец. "В числе экипажа – уроженцы Сахалинской области, Приморского края, Челябинской области, Красноярского края, Оренбурга, Запорожья, Молдавии, Азербайджана, Свердловской области", — добавил собеседник агентства.
Несколько часов назад (08:10 местного времени (01:10 мск)) в Центр управления в кризисных ситуациях МЧС России обратился капитан Владивостокского морского спасательного координационного центра. Он сообщил, что в 200 км южнее мыса Гамова сработал аварийный радиобуй судна "Восток". В данный момент рядом с этим местом найдены жилеты, бочка и бухта швартового конца. В районе происшествия работают спасательные суда, вертолеты. Также туда вылетел самолет Бе-200 со спасателями на борту.
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