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«Роскосмос» рассматривает возможность перевооружения Усть-Катавского вагоностроительного завода
25.01.2018 г. 08:17
Губернатор Борис Дубровский и гендиректор госкорпорации Игорь Комаров подписали соглашение о сотрудничестве. Как сообщил глава региона, речь идет о создании в Усть-Катаве машиностроительного кластера. Это даст импульс для развития не только городу, но и всей области. Госкорпорация рассматривает инвестиционные программы по перевооружению УКВЗ.
Важную роль в этом направлении может сыграть расширение трамвайного производства. «Мы примем все необходимые решения, чтобы у предприятия была возможность закрепиться на рынке трамваев. В свою очередь, это благоприятно скажется на социальной стабильности, уровне зарплаты, росте компетенций в Усть-Катаве», – отметил Игорь Комаров.
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