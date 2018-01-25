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Челябинские школьники вновь остались дома из-за холодов
25.01.2018 г. 07:54
Фото с сайта вРубцовске.ру
В образовательных учреждениях отменены занятия с 1 по 7 классы первой и второй смены, сообщили в городском комитете по делам образования. Утром в столице Южного Урала было -26 - -28.
Также из-за морозов отменили занятия в магнитогорских школах. Уроков не будет у учеников с 1 по 9 классы первой смены, сообщили в городском управлении образования. Сегодня, 25 января, утром в Магнитогорске термометры показывали -27 - -29.
По данным синоптиков, ближайшие ночи в Челябинской области также будут морозными. В ночь на пятницу и на субботу обещают до -25 - -30.
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