Мужчина в шортах и футболке замечен на улице Челябинска в 30-градусный мороз

Скриншот видео с сайта vk.com

Прохожие сняли необычного человека на видео и опубликовали запись в группе "Типичный Челябинск" в соцсети "ВКонтакте". На кадрах видно, что мужчина спокойно переходит дорогу в одном из дворов. На ногах у него носки и ботинки, а одет он только в шорты и футболку.

"Это был киборг", - написал один из участников сообщества в комментариях. "Как купаться в минус 30, так нормальное явление для многих. Как гулять - так нет", - написала одна из пользователей под видео. Также в комментариях прозвучало предположение, что мужчина проиграл какой-то спор. "Когда муж вернулся из командировки на день раньше", - также шутят пользователи в группе.

Видео: "Типичный Челябинск" / vk.com

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