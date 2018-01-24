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Мужчина в шортах и футболке замечен на улице Челябинска в 30-градусный мороз
24.01.2018 г. 15:44
Прохожие сняли необычного человека на видео и опубликовали запись в группе "Типичный Челябинск" в соцсети "ВКонтакте". На кадрах видно, что мужчина спокойно переходит дорогу в одном из дворов. На ногах у него носки и ботинки, а одет он только в шорты и футболку.
"Это был киборг", - написал один из участников сообщества в комментариях. "Как купаться в минус 30, так нормальное явление для многих. Как гулять - так нет", - написала одна из пользователей под видео. Также в комментариях прозвучало предположение, что мужчина проиграл какой-то спор. "Когда муж вернулся из командировки на день раньше", - также шутят пользователи в группе.
Видео: "Типичный Челябинск" / vk.com
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