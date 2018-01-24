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Челябинцы активнее жителей других городов бронируют туры в Турцию
24.01.2018 г. 15:16
В целом россияне зарезервировали рекордное число путевок на лето 2018 года. По данным ассоциации туроператоров России, в январе спрос на раннее бронирование туров на турецкие курорты опережает уровень прошлого года. Эксперты объясняют это тем, что бронирование стартовало раньше обычного, к тому же россиян привлекли цены, сопоставимые с 2017 годом.
Чаще всего жители страны предпочитают отдыхать в Анталье, проявляют интерес и к курортам Эгейского побережья. Средняя стоимость недельной путевки в Турцию на одного человека с проживанием в пятизвездочном отеле с питанием «ультра все включено» из Москвы в мае составляет примерно 17 тыс. руб., в июне – 23 тыс. руб., в августе – около 27 тыс. руб.
Помимо челябинцев, Турцию активно бронируют жители Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Казани, Краснодара.
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