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Челябинские транспортники не будут высаживать школьников во время мороза
24.01.2018 г. 15:12
Кондукторам трамваев, троллейбусов и автобусов запретили это делать, даже если у ребенка не окажется денег или возникнут сбои в распознавании транспортных карт.
В городе, как и по области в целом, установились морозы. В утренние часы столбики термометров держатся на отметках -27 - - 29 градусов. Холода не отступят в ближайшие дни.
Как сообщили в управлении транспорта Челябинска, еще до аномальных морозов руководителям частных и муниципальных транспортных предприятий было рекомендовано провести инструктажи с водителями и кондукторами, чтобы те не высаживали детей. Если горожане станут свидетелями таких случаев, им советуют сообщать об этом руководству перевозчиков или в управление транспорта.
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