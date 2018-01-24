Из-за коммунальной аварии в челябинском дворе машины примерзли к парковке

Фото: Ольга Окунева / vk.com

Из ледяного плена коммунальщики вызволяли автомобили с помощью теплой воды. Видео происшествия размещено в группе «Регион 74» в социальной сети «ВКонтакте».

Порыв случился на улице 3-го Интернационала. В результате водой был залит весь двор, на морозе она быстро превратилась лед. Автомобили, на которые попала вода, покрылись коркой, колеса примерзли.

Последствия порыва снял представитель коммунальной организации, работники которой расчищали двор от наледи. Ликвидацией аварии занималась специалисты городского водоканала.

«Залито 4 машины, но этой досталось больше всех, она оказалась в эпицентре», - поделился участник сообщества. «В Ленинском районе, улица Суркова, та же история», - сообщила челябинка. «На Артиллерийской вчера тоже у сестры машина вмерзла, с большим трудом достали», - сообщила участница группы. «Это, как в Зюраткуле, ледяной фонтан, только ехать далеко не нужно», - пошутил один из пользователей.

Видео: Евгений Климов / Группа в соцсети "ВКонтакте" "Регион-74 | Челябинск"

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