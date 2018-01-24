Дело инспектора ГИБДД, обвиняемого в сбыте наркотиков, направлено в суд

Фото с сайта yvision.kz

По версии следствия, бывший сотрудник правоохранительных органов и его знакомый в сентябре 2017 года в квартире одного из домов Ленинского района Челябинска продали наркотик массой более 2 граммов. После этого их задержали полицейские, а в квартире было изъято еще свыше 15 граммов наркотических средств.

Следственные органы обвиняют фигурантов по трем статьям УК - хранение, покушение на сбыт, сбыт наркотиков и их производство, а также незаконная покупка и хранение наркотических средств.

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