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Дело инспектора ГИБДД, обвиняемого в сбыте наркотиков, направлено в суд
24.01.2018 г. 14:32
Фото с сайта yvision.kz
По версии следствия, бывший сотрудник правоохранительных органов и его знакомый в сентябре 2017 года в квартире одного из домов Ленинского района Челябинска продали наркотик массой более 2 граммов. После этого их задержали полицейские, а в квартире было изъято еще свыше 15 граммов наркотических средств.
Следственные органы обвиняют фигурантов по трем статьям УК - хранение, покушение на сбыт, сбыт наркотиков и их производство, а также незаконная покупка и хранение наркотических средств.
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