Морозы до -34 градусов сохранятся в ближайшие ночи в Челябинской области

Фото с сайта astv.ru

При этом в дневные часы температура воздуха поднимется и составит от -8 (на крайнем западе) до -20 градусов. По данным синоптиков в ночь на 25, 26 и 27 января в низинных территориях области будет от -29 до -34 градусов. Осадков не ожидается, но в темное время суток и утренние часы возможна изморозь.

В Челябинске предстоящей ночью -27 - -29. В ночь на пятницу будет морознее – до 30 градусов ниже нуля. Ночью в субботу немного потеплеет, будет -25 - -27. Днем в четверг -20 - -22. С 26 января дневные температуры начнут повышаться: в пятницу будет -17 - -19, в субботу -13 - -15.

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