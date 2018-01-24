В Челябинской области два водителя погибли в результате лобового ДТП

Фото с сайта 74.мвд.рф

Авария произошла днем во вторник, 23 января, на 5-м километре дороги Кизильское-Бреды. По предварительной информации, 81-летний мужчина на Lada-217030 выехал на встречную полосу, где столкнулся с Subaru Legasy.

В результате ДТП оба водителя погибли. Пассажира отечественной легковушки госпитализировали с различными травмами. В настоящее время сотрудники полиции устанавливают обстоятельства и причины происшествия, сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Фото: Пресс-служба ГУ МВД по Челябинской области

Подписывайтесь на новости «Челябинского эха» в Telegram

Все новости за 24.01.2018 г.»