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В Челябинской области два водителя погибли в результате лобового ДТП
24.01.2018 г. 14:21
Фото с сайта 74.мвд.рф
Авария произошла днем во вторник, 23 января, на 5-м километре дороги Кизильское-Бреды. По предварительной информации, 81-летний мужчина на Lada-217030 выехал на встречную полосу, где столкнулся с Subaru Legasy.
В результате ДТП оба водителя погибли. Пассажира отечественной легковушки госпитализировали с различными травмами. В настоящее время сотрудники полиции устанавливают обстоятельства и причины происшествия, сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.
Фото: Пресс-служба ГУ МВД по Челябинской области
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