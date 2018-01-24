Челябинск
- -24 ... -26 C°
- -26 ... -28 C°
- 56.4115р. - 0.2146
- 69.0702р. - 0.1948
Персонально ваш
Разбор полетов
В Челябинске заправка мешает строительству малого конгресс-холла к саммитам ШОС и БРИКС
24.01.2018 г. 14:13
Фото с сайта ng72.ru
Власти ведут переговоры с владельцами АЗС у "Гагарин-Парка". Летом 2017 года ГИБДД изменила схему движения возле заправки. По мнению горожан, это было сделано для того, чтобы АЗС стала менее прибыльной и владельцы приняли решение ее убрать.
Раньше на заправку можно было заехать с улицы Труда. Сейчас автомобилистам необходимо объезжать торговый комплекс. Первое время у поворота дежурили сотрудники ГИБДД, которые выписывали штрафы нарушителям. После Нового года на этом месте установили видеокамеры. Челябинцам начали приходить штрафы в размере 5 тыс. рублей. Возмущенные горожане не понимают, почему камеры появились в месте, где ДТП практически не случаются.
Подписывайтесь на новости «Челябинского эха» в Telegram
Новости на эту тему
- 23.01.2018 г. К саммиту ШОС в Челябинске организуют международные соревнования по конному спорту
- 18.09.2017 г. На съезд в Челябинск приедут 250 литейщиков из стран ШОС и БРИКС
- 13.06.2017 г. В Челябинске появился «Сад ШОС и БРИКС»
- 01.06.2017 г. Челябинская область намерена привлечь к своим инвестпроектам Новый банк развития БРИКС
- 19.05.2017 г. Автозаправку на улице Труда заблокировали знаками из-за саммитов ШОС и БРИКС