В Челябинске заправка мешает строительству малого конгресс-холла к саммитам ШОС и БРИКС

Фото с сайта ng72.ru

Власти ведут переговоры с владельцами АЗС у "Гагарин-Парка". Летом 2017 года ГИБДД изменила схему движения возле заправки. По мнению горожан, это было сделано для того, чтобы АЗС стала менее прибыльной и владельцы приняли решение ее убрать.

Раньше на заправку можно было заехать с улицы Труда. Сейчас автомобилистам необходимо объезжать торговый комплекс. Первое время у поворота дежурили сотрудники ГИБДД, которые выписывали штрафы нарушителям. После Нового года на этом месте установили видеокамеры. Челябинцам начали приходить штрафы в размере 5 тыс. рублей. Возмущенные горожане не понимают, почему камеры появились в месте, где ДТП практически не случаются.





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