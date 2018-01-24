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На северо-западе Челябинска сегодня горел высотный дом
24.01.2018 г. 14:01
Фото: Валентина Яковенко / Группа ВКонтакте "Наш Челябинск"
Жители, около 30 человек, сами покинули задымленные помещения. По предварительным данным, пострадавших нет. Сообщение о возгорании в доме на улице Чичерина, 42б пришло в 13.00 часов. В квартире на втором этаже загорелся диван.
Сработали автономная пожарная сигнализация и система дымоудаления. На место пожарные доставили четыре цистерны и одну автолестницу. Возгорание ликвидировано. Причины пожара уточняются, сообщили в главном управлении МЧС по Челябинской области.
Фото: Валентина Яковенко / Группа ВКонтакте ""
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