Работу в поликлиниках Челябинской области переформатируют

Фото с сайта smolmed.ru

Цель – избавиться от очередей и при этом сделать медицинскую помощь доступнее. Процесс уже начался: в 2017 году с подачи областного минздрава в рамках пилотного проекта «Открытая поликлиника» была модернизирована работа в восьми учреждениях. Об этом министр здравоохранения региона Сергей Приколотин сообщил, отвечая на вопрос журналиста "Челябинского эха" в программе "ЧасПолит". По его словам, пилотный проект оказался удачным и не потребовал больших финансовых затрат.

«На сегодняшний день мы имеем очень хорошие результаты, в принципе без особо больших капитальных вложений, в основном, это связано с правильной логистикой внедрения электронных систем. Нам это позволило добиться того, что у нас не стало практически очередей. Если время, которое ранее на прием врач-специалист затрачивал 24 минуты, то стало 12 минут, то есть в два раза меньше. Мы уменьшили время, которое тратилось не по профилю, на другие функции. То есть это набор пошаговых инструкций», - сообщил министр здравоохранения Челябинской области Сергей Приколотин.

Теперь этот опыт будут распространять на все поликлиники области. Проект, кстати, является продолжением федерального тренда, объявленного министром здравоохранения России Вероникой Скворцовой. Она заявила, что все поликлиники страны в ближайшие несколько лет должны превратиться в «бережные», то есть стать удобнее для людей в самом широком смысле слова.

Подписывайтесь на новости «Челябинского эха» в Telegram

Все новости за 24.01.2018 г.»