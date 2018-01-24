Челябинскую шорт-трекистку пригласили на Олимпиаду в Пхенчхан

Фото с сайта covsmo.ru

Екатерина Ефременкова получила приглашение от Международного олимпийского комитета. В Женеве сейчас проходят слушания по апелляциям 39 россиян, среди них оспаривает свое право на участие в играх и южноуральская конькобежка Ольга Фаткулина. Ее МОК пожизненно отстранил от участия в Играх за нарушение антидопинговых правил на состязаниях в Сочи в 2014 году.

Шорт-трекистка Юлия Шишкина и конькобежец Даниил Синицин не получили приглашения от МОК. Ранее россиянам позволили выступать в Пхенчхане без флага, гимна и прочей национальной атрибутики. Олимпийские игры пройдут в Южной Корее с 9 по 25 февраля.





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