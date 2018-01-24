Челябинские бомбардировщики под Курганом разгромили «вражескую» бронетехнику

Фото с сайта syria.mil.ru

Экипажи самолетов Су-24 отработали уничтожение наземных целей. По легенде, разведчик обнаружил замаскированную колонну техники во время патрулирования территории с воздуха. Тогда с авиабазы Шагол в Курганскую область вылетело звено самолетов. Летчики отработали пуски неуправляемых ракет, а также особые техники пилотажа, сообщает "Российская газета".

Подписывайтесь на новости «Челябинского эха» в Telegram

Все новости за 24.01.2018 г.»