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Разбор полетов
Челябинские бомбардировщики под Курганом разгромили «вражескую» бронетехнику
24.01.2018 г. 12:58
Фото с сайта syria.mil.ru
Экипажи самолетов Су-24 отработали уничтожение наземных целей. По легенде, разведчик обнаружил замаскированную колонну техники во время патрулирования территории с воздуха. Тогда с авиабазы Шагол в Курганскую область вылетело звено самолетов. Летчики отработали пуски неуправляемых ракет, а также особые техники пилотажа, сообщает "Российская газета".
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