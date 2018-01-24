В Челябинске жилье довоенной постройки стоит дороже комфортных квартир в новых домах

Фото с сайта pereplanirovkamos.ru

Это штучные предложения, рассчитанные не на массовый спрос, а на узкий круг ценителей исторической атмосферы, прокомментировали эксперты портала по выбору недвижимости N1.RU.

Самые дорогие квадратные метры в «Доме на площади» (Цвиллинга, 36) - 75 тыс. руб. за квадрат, а 1 кв. м в такой же квартире на Пушкина, 56 продается по 54 тыс. руб. Площадь этих помещений 80 и 109 кв. м.

При этом квартиры в сталинках, брежневках и хрущевках практически не уступают по стоимости жилью в новых домах. Средняя цена квадратного метра там примерно на уровне новостроек – 35-37 тыс. руб. Так, средняя стоимость квартиры в сталинке сейчас - 2 млн руб., в брежневке 1 млн 65 тыс. руб., а в хрущевке — 1 млн 400 тыс. руб. Обычная квартира в новостройке продается за 1 млн 96 тыс. руб.

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