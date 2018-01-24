Челябинск
- -24 ... -26 C°
- -26 ... -28 C°
- 56.4115р. - 0.2146
- 69.0702р. - 0.1948
Персонально ваш
Разбор полетов
Экс-начальница почтового отделения получила условный срок за кражу около 100 тыс. рублей
24.01.2018 г. 11:40
Фото с сайта avtokirov43.ru
Женщина в течение четырех месяцев присваивала деньги от приема коммунальных платежей и электронных переводов. Всего сотруднице почты удалось украсть около 94 тыс. рублей. В денежные отчеты челябинка вносила ложные сведения.
Недостачу выявили в ходе внеплановой служебной проверки. В итоге женщина была уволена. Также суд назначил экс-начальнице почты наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком два года. Кроме того, с женщины взыскали сумму ущерба, сообщили в областной прокуратуре.
Подписывайтесь на новости «Челябинского эха» в Telegram
Новости на эту тему
- 19.01.2018 г. Южноуральцы смогут узнать все о новых банкнотах 200 и 2000 рублей по горячей линии
- 29.12.2017 г. Из отделения почты в Челябинске преступники унесли 7 млн рублей
- 28.12.2017 г. В Челябинске ограбили отделение «Почты России»
- 28.12.2017 г. В магазинах Челябинска отказываются принимать новые банкноты 2000 рублей
- 27.12.2017 г. В Челябинской области пенсионерку увезли на скорой из банка после известия о пропаже со счета 1 млн рублей