Экс-начальница почтового отделения получила условный срок за кражу около 100 тыс. рублей

Фото с сайта avtokirov43.ru

Женщина в течение четырех месяцев присваивала деньги от приема коммунальных платежей и электронных переводов. Всего сотруднице почты удалось украсть около 94 тыс. рублей. В денежные отчеты челябинка вносила ложные сведения.

Недостачу выявили в ходе внеплановой служебной проверки. В итоге женщина была уволена. Также суд назначил экс-начальнице почты наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком два года. Кроме того, с женщины взыскали сумму ущерба, сообщили в областной прокуратуре.

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