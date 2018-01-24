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В Челябинске трое мошенников взяли в кредит 1,5 млн рублей под залог несуществующего Lexus
24.01.2018 г. 11:30
Фото с сайта Kamensk24.ru
Заемщики в феврале 2017 года предоставили в микрофинансовые организации поддельный ПТС на автомобиль. В результате челябинцам выдали 800 тыс. рублей в "Челавтолизинге" и 720 тыс. рублей в "Ломбард Ломбардини".
Представители компаний подали гражданские иски на сумму причиненного ущерба. Уголовное дело направлено в Центральный районный суд Челябинска, сообщили в областной прокуратуре.
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