Рождаемость в Челябинской области снизилась из-за того, что стало мало женщин

Фото с сайта moe-lipetsk.ru

Так новый министр здравоохранения региона Сергей Приколотин объяснил тенденцию, которая наметилась в 2017 году. В области на свет появилось 38 тысяч детей. Это на шесть тысяч меньше, чем годом ранее. Но причина естественная: сказался демографический провал рождаемости девочек в 70-80-х годах, пояснил Сергей Приколотин.

«Почему меньше родилось? Не из-за того, что мы проводим реформы, просто на сегодняшний день женщин в фертильном возрасте женщин стало намного меньше, чем даже в предыдущем периоде, если брать 10-летний интервал. Мы имеем демографическую яму 70-ых годов , 80-х с переходом на 90-ые, их просто мало. То есть это естественный процесс, и наша задача увеличить количество женщин, которые хотят иметь второго и третьего ребенка», - отметил министр здравоохранения Челябинской области Сергей Приколотин.



При этом министр подчеркнул, что в регионе сократилась младенческая смертность. По итогам прошлого года она в Челябинской области одна из самых низких в стране, сказал Сергей Приколотин в программе "ЧасПолит".

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