В Челябинске арестовали мужчину, который на улице избил школьницу гантелей по голове

Фото с сайта Irkutskinform.ru

Следствие предъявило 37-летнему жителю города обвинение в покушении на убийство. Инцидент прошел вечером в пятницу, 19 января. Около одного из домов Тракторозаводского района пьяный мужчина нанес несколько ударов гантелей по голове 15-летней школьницы.

В управлении СК по региону отметили, что с девочкой обвиняемый не был знаком. Пострадавшую доставили в больницу, где оказали помощь. По решению суда нападавшего заключили под стражу.

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