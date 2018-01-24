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В Челябинске арестовали мужчину, который на улице избил школьницу гантелей по голове
24.01.2018 г. 11:04
Фото с сайта Irkutskinform.ru
Следствие предъявило 37-летнему жителю города обвинение в покушении на убийство. Инцидент прошел вечером в пятницу, 19 января. Около одного из домов Тракторозаводского района пьяный мужчина нанес несколько ударов гантелей по голове 15-летней школьницы.
В управлении СК по региону отметили, что с девочкой обвиняемый не был знаком. Пострадавшую доставили в больницу, где оказали помощь. По решению суда нападавшего заключили под стражу.
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