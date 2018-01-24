В Челябинске директора асфальтобетонного завода оштрафовали на 47 тыс. рублей за выбросы

Фото с сайта chelproc.ru

Также частично приостановлена работа предприятия. В ходе проверки на производстве "Авант" выяснилось, что организация не зарегистрировала установки очистки газа. Кроме того, у завода отсутствовало разрешение на выбросы вредных веществ.

Были возбуждены административные дела. Директора завода оштрафовали на 47 тыс. рублей. Работа источников выбросов приостановлена. Руководитель завода должен будет устранить нарушения, сообщили в областной прокуратуре.





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