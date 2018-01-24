Южноуральские работодатели готовы платить студентам 25 тыс. рублей

Фото с сайта vladtime.ru

Столько в среднем компании предлагают начинающим специалистам. По данным HeadHunter, каждая десятая вакансия из общей базы нацелена на студентов, а половина всех предложений для кандидатов без опыта приходится на сферу продаж. Начинающие специалисты также чаще всего ищут работу в этой области.

Второе по популярности направление — финансы и банки. На него приходится 28% от общего числа вакансий для кандидатов без опыта. Самым выгодным предложением для челябинских студентов на данный момент является место в модельном агентстве. Оно готово платить от 150 до 300 тыс. рублей за фотосъемки и участие в рекламных акциях.

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