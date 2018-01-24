«Дочка» Челябинского цинкового завода вошла в десятку самых быстрорастущих предприятий Казахстана

Фото с сайта ask-finance.ru

Организация «Nova Цинк» заняла седьмое место в рейтинге. Список быстрорастущих казахстанских предприятий составило информационное агентство Kursiv.kz.

«Nova Цинк» является оператором месторождения руд в Карагандинской области и поставляет сырье для Челябинского цинкового завода. В 2016 году выручка предприятия составила более 3,2 млрд рублей. Это на 140% больше, чем три года назад.

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