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Школы в Челябинской области начали закрывать на карантин
24.01.2018 г. 08:46
Эпидпорог по ОРВИ превышен в шести городах и районах. Как сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора, в целом ситуация по сезонной заболеваемости оценивается как неэпидемическая.
С 15 по 21 января зарегистрировано свыше 20 тыс. случаев ОРВИ. В Челябинске - около 10 тыс. случаев. Это ниже эпидпорога на 27%. По данным лабораторного мониторинга заболеваемость ОРВИ в Челябинской области обусловлена циркуляцией возбудителей парагриппа, аденовирусной и риновирусной инфекций, случаев гриппа не зарегистрировано.
Несмотря на то, что в целом по региону эпидемии нет, некоторые школы уже закрывают на карантин. В данный момент учебный процесс приостановлен в одной общеобразовательной организации и трех классах двух школ.
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