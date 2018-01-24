Школы в Челябинской области начали закрывать на карантин

Фото с сайта tvtomsk.ru

Эпидпорог по ОРВИ превышен в шести городах и районах. Как сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора, в целом ситуация по сезонной заболеваемости оценивается как неэпидемическая.

С 15 по 21 января зарегистрировано свыше 20 тыс. случаев ОРВИ. В Челябинске - около 10 тыс. случаев. Это ниже эпидпорога на 27%. По данным лабораторного мониторинга заболеваемость ОРВИ в Челябинской области обусловлена циркуляцией возбудителей парагриппа, аденовирусной и риновирусной инфекций, случаев гриппа не зарегистрировано.

Несмотря на то, что в целом по региону эпидемии нет, некоторые школы уже закрывают на карантин. В данный момент учебный процесс приостановлен в одной общеобразовательной организации и трех классах двух школ.

Подписывайтесь на новости «Челябинского эха» в Telegram

Все новости за 24.01.2018 г.»