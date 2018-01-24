Южноуральцам предлагают самим решить, какие территории надо привести в порядок

Фото с сайта Ecostroygrad.ru

Идеи от жителей области ждут в администрациях городов. Речь идет о 19 крупнейших территориях с населением свыше 20 тысяч человек. Среди них Челябинск, Магнитогорск, Златоуст, Озерск, Снежинск, Трехгорный и другие. Прием заявок начался и продлится до 9 февраля.

Именно из предложений горожан будет составлен перечень общественных пространств, и жители смогут выбрать понравившийся дизайн-проект. Голосование пройдет до 22 марта. Территории-победители приведут в порядок в течение 2018 года. До 31 марта все города и районы должны утвердить свои программы благоустройства.

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