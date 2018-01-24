В Златоусте проведут реновацию транспортной системы за 4 млрд рублей

Фото с сайта cheladmin.ru

Заключить концессионное соглашение на проведение таких работ властям предложила компания «Автодор-Инвест». Она намерена приобрести 40 трамваев и 44 автобуса, построить шесть транспортно-пересадочных узлов и реконструировать 226 остановок.

По словам управляющего директора «Автодор-Инвеста» Юрия Волкова, участниками проекта могут выступить три стороны: администрация Златоуста, инвестор, правительство Челябинской области в качестве гаранта. Срок концессионного соглашения – с 2018 по 2047 годы. Причем основные средства будут вложены в первые два года.

Объем инвестиций может составить 4 млрд рублей и больше. Благодаря внедрению оптимизированной маршрутной схемы, концессионер планирует обслуживать около 80% всего пассажиропотока в городе.

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