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В Златоусте проведут реновацию транспортной системы за 4 млрд рублей
24.01.2018 г. 08:33
Заключить концессионное соглашение на проведение таких работ властям предложила компания «Автодор-Инвест». Она намерена приобрести 40 трамваев и 44 автобуса, построить шесть транспортно-пересадочных узлов и реконструировать 226 остановок.
По словам управляющего директора «Автодор-Инвеста» Юрия Волкова, участниками проекта могут выступить три стороны: администрация Златоуста, инвестор, правительство Челябинской области в качестве гаранта. Срок концессионного соглашения – с 2018 по 2047 годы. Причем основные средства будут вложены в первые два года.
Объем инвестиций может составить 4 млрд рублей и больше. Благодаря внедрению оптимизированной маршрутной схемы, концессионер планирует обслуживать около 80% всего пассажиропотока в городе.
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