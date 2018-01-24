Скриншот с сайта change.org

В интернете появилась петиция в поддержку челябинского преподавателя, которого подозревают в коммерческом подкупе. "Молот российской судебной системы: новая жертва" - так называется публикация на сайте change.org, под которой пользователям предлагают поставить подписи. Автор петиции считает, что уголовное дело в отношении бывшего заведующего кафедрой гуманитарных и общеправовых дисциплин Южно-Уральского института управления и экономики Алексея Шилкина возбуждено незаконно.

"Считаем, что Шилкин Алексей Михайлович невиновен во вменяемом ему нарушении закона, просим провести проверку оперативных сотрудников МВД Челябинской области на предмет законности действий...", - говорится в тексте петиции, адресованной губернатору Борису Дубровскому, главе комитета по безопасности Госдумы Василию Пискареву и прокурору Челябинской области Александру Кондратьеву.

Также там сообщается, что бывший завкафедрой сейчас находится в больнице. На момент публикации материала в поддержку Алексея Шилкина было поставлено около 500 подписей. Следствие считает, что в сентябре 2017 года он получил от студентов 36 тыс. рублей за хорошие оценки.





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