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В школах Челябинска второй день подряд отменяют занятия из-за морозов
24.01.2018 г. 07:55
Фото с сайта tv29.ru
Сегодня, 24 января, уроков не будет у учеников 1-7 классов первой и второй смен, сообщили в пресс-службе городской администрации. Утром в столице Южного Урала было -27.
В магнитогорских школах из-за холодов отменили занятия у учеников 1-9 классов первой смены, сообщили в пресс-службе городского управления образования. Сегодня утром в Магнитогорске было -26.
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