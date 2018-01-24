В школах Челябинска второй день подряд отменяют занятия из-за морозов

Фото с сайта tv29.ru

Сегодня, 24 января, уроков не будет у учеников 1-7 классов первой и второй смен, сообщили в пресс-службе городской администрации. Утром в столице Южного Урала было -27.

В магнитогорских школах из-за холодов отменили занятия у учеников 1-9 классов первой смены, сообщили в пресс-службе городского управления образования. Сегодня утром в Магнитогорске было -26.

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