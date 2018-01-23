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Из-за экстремально низких температур в Челябинской области отменили более 20 автобусных рейсов
23.01.2018 г. 15:49
Фото с сайта farpost.ru
В частности, перенесены междугородние - в Казахстан, Магнитогорск, Курган, а также в горнозаводскую зону региона. Из-за низких температур дизельное топливо может замерзнуть. Некоторые автобусы на бензине выходят в рейс. Людям, планирующим поездки, следует уточнять в диспетчерской службе автовокзалов, будут ли выполняться нужные им рейсы.
Сегодня из-за холодов в Челябинске не пошли в школу ученики с первого по седьмой классы. Утром в городе было -27, по области до - 34 градусов. По сведениями синоптиков, морозы будут только крепчать. Так, в предстоящую ночь в низинных территориях области ожидается до -35 градусов.
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