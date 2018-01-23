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В Челябинской области начала работать горячая линия по выборам президента
23.01.2018 г. 15:41
Фото с сайта argumenti.ru
Позвонив по двум номерам, южноуральцы могут узнать о том, как идет подготовка к предстоящему голосованию. Свои вопросы, замечания и предложения жители региона могут задать по телефонам (351) 232-18-09 и 232-03-96. Звонки принимаются в рабочие дни: с 8:30 до 17:30 с понедельника по четверг и в пятницу – до 16:15.
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