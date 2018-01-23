В Челябинской области начала работать горячая линия по выборам президента

Фото с сайта argumenti.ru

Позвонив по двум номерам, южноуральцы могут узнать о том, как идет подготовка к предстоящему голосованию. Свои вопросы, замечания и предложения жители региона могут задать по телефонам (351) 232-18-09 и 232-03-96. Звонки принимаются в рабочие дни: с 8:30 до 17:30 с понедельника по четверг и в пятницу – до 16:15.

Подписывайтесь на новости «Челябинского эха» в Telegram

Все новости за 23.01.2018 г.»