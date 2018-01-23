Челябинское УФАС требует продлить конкурс по выбору мусорного регоператора

Фото с сайта volgodonsk.pro

Также областное минэкологии должно будет внести изменения в конкурсную документацию. Такое решение приняли антимонопольщики. Они получили жалобы от двух волгоградских компаний, которые претендуют на статус регоператора по обращению с отходами на территории Челябинского кластера.

Основные нарушения заключаются в неверном указании максимальной стоимости услуги, завышенном размере обязательств и установлении излишних требований, сообщили в пресс-службе УФАС. Ведомство требует продлить срок подачи заявок не менее чем на 20 дней, чтобы участники могли скорректировать документы.

За нарушение требований действующего законодательства должностное лицо министерства будет привлечено к административной ответственности.

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Все новости за 23.01.2018 г.»