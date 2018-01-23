Ветеран ВОВ после сделки о пожизненной заботе остался в грязной квартире с тараканами

Фото с сайта biznesinalogi.com

Одинокий 89-летний пенсионер заключил договор с соседом. Последний должен был заботиться о ветеране. За это пожилой человек переписал на соседа свою квартиру.

По соглашению новый владелец обязался обеспечивать ветерана питанием, одеждой, медикаментами и уходом. Но, по данным соцзащиты, специалисты которой обратились в прокуратуру, престарелый мужчина живет в антисанитарных условиях: в квартире грязь, насекомые, нет электричества, плита не работает.

Пенсионер страдает потерей памяти, не может ухаживать за собой. Экспертиза подтвердила, что он страдает слабоумием и на момент заключения договора не понимал, что подписывает. Прокурор обратился в суд с требованием признать сделку недействительной. Калининский райсуд Челябинска иск удовлетворил.

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