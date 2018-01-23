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В Ленинском районе Челябинска сгорела маршрутка
23.01.2018 г. 15:10
Фото с сайта vladtime.ru
Это случилось сегодня, 23 января, в районе 11 утра на улице Новороссийской. Когда произошло возгорание, ПАЗ стоял на парковке возле дома. Пассажиров в салоне не было. На место прибыли восемь пожарных.
Через семь минут огонь был ликвидирован. Предварительная причина пожара — неисправность электрооборудования, сообщили корреспонденту "Челябинского эха" в пресс-центре регионального управления МЧС.
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