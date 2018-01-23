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В Челябинской области падает рождаемость
23.01.2018 г. 15:04
Фото с сайта kaspyinfo.ru
В 2017 году в регионе на свет появилось 38477 детей. Это на 6132 меньше, чем годом ранее. Как сообщает пресс-служба челябинского отделения Фонда соцстрахования, в 2017-м на Южном Урале родилось 20 тыс. девочек, а мальчиков - на 2 тыс. меньше. Двоен было свыше 400, троен - семь.
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