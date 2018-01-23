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Турецкий туроператор заинтересовался курортами Южного Урала
23.01.2018 г. 14:59
Фото с сайта pravmin74.ru
Компания HEDEF Group, которая работает на рынке туристических услуг около 30 лет, намерена открыть в России свое представительство со штаб-квартирой на Урале.
В ходе визита в Челябинскую область представители туроператора проявили особый интерес к рекреационным территориям региона, рассмотрев их как потенциальную возможность для развития собственного бизнеса. По итогам встречи с руководством минкульта области было принято решение о дальнейшем сотрудничестве.
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