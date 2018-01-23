Турецкий туроператор заинтересовался курортами Южного Урала

Фото с сайта pravmin74.ru

Компания HEDEF Group, которая работает на рынке туристических услуг около 30 лет, намерена открыть в России свое представительство со штаб-квартирой на Урале.

В ходе визита в Челябинскую область представители туроператора проявили особый интерес к рекреационным территориям региона, рассмотрев их как потенциальную возможность для развития собственного бизнеса. По итогам встречи с руководством минкульта области было принято решение о дальнейшем сотрудничестве.

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Все новости за 23.01.2018 г.»