Челябинск
- -22 ... -24 C°
- -23 ... -25 C°
- 56.6261р. + 0.0369
- 69.265р. - 0.1303
Персонально ваш
Разбор полетов
РЖД с февраля запускает поезд Уфа-Челябинск-Екатеринбург-Приобье
23.01.2018 г. 14:06
Фото с сайта casppress.ru
Пассажирский состав начнет курсировать с 18 числа. Как сообщает пресс-служба Куйбышевской железной дороги, из Уфы до крайней точки маршрута, поселка в Ханты-Мансийском автономном округе, можно будет добраться за 40 часов, в обратную сторону - за 45 часов.
С вокзала столицы Башкирии поезд будет отправляться раз в четыре дня. Основные остановки: Кропачево, Златоуст, Миасс, Челябинск, Верхний Уфалей, Екатеринбург, Невьянск, Нижний Тагил, Серов, Геологическая и Нягань.
Продажа билетов на поезд уже началась. По данным сайта РЖД, время в пути от Уфы до Челябинска составит порядка девяти часов. Стоимость билета в плацкартном вагоне 755 рублей, в купейном - 1620 рублей.
Подписывайтесь на новости «Челябинского эха» в Telegram
Новости на эту тему
- 25.12.2017 г. РЖД получила предупреждение от челябинских антимонопольщиков за навязывание невыгодных условий договора
- 13.12.2017 г. В Челябинской области подростки закидали камнями грузовой поезд
- 09.10.2017 г. В Челябинске открыли центр продажи грузовых услуг РЖД
- 03.10.2017 г. Южноуральцы смогут добираться до Владивостока на поездах без пересадок
- 11.09.2017 г. Жительница Челябинской области после аварии с поездом и грузовиком в Югре лишилась ноги