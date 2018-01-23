РЖД с февраля запускает поезд Уфа-Челябинск-Екатеринбург-Приобье

Фото с сайта casppress.ru

Пассажирский состав начнет курсировать с 18 числа. Как сообщает пресс-служба Куйбышевской железной дороги, из Уфы до крайней точки маршрута, поселка в Ханты-Мансийском автономном округе, можно будет добраться за 40 часов, в обратную сторону - за 45 часов.

С вокзала столицы Башкирии поезд будет отправляться раз в четыре дня. Основные остановки: Кропачево, Златоуст, Миасс, Челябинск, Верхний Уфалей, Екатеринбург, Невьянск, Нижний Тагил, Серов, Геологическая и Нягань.

Продажа билетов на поезд уже началась. По данным сайта РЖД, время в пути от Уфы до Челябинска составит порядка девяти часов. Стоимость билета в плацкартном вагоне 755 рублей, в купейном - 1620 рублей.

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