В Челябинске стартует массовый отлов бездомных кошек и собак

Фото с сайта omsk.sibnovosti.ru

«ГорЭкоЦентр» начинает эту работу в среду, 24 января. Как сообщает агентство «Урал-пресс-информ», в соответствии с муниципальным контрактом, заключенным с управлением экологии и природопользования администрации Челябинска, до конца 2018 года должно быть отловлено 3,5 тыс. безнадзорных животных.

Зоозащитники опасаются, что клетки ветприемника будут переполнены. По их информации, сейчас там находятся 26 взрослых собак и шесть щенков, которых волонтеры пока вывезти не могут, потому что некуда.

Подписывайтесь на новости «Челябинского эха» в Telegram

Все новости за 23.01.2018 г.»