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В Челябинске стартует массовый отлов бездомных кошек и собак
23.01.2018 г. 14:02
Фото с сайта omsk.sibnovosti.ru
«ГорЭкоЦентр» начинает эту работу в среду, 24 января. Как сообщает агентство «Урал-пресс-информ», в соответствии с муниципальным контрактом, заключенным с управлением экологии и природопользования администрации Челябинска, до конца 2018 года должно быть отловлено 3,5 тыс. безнадзорных животных.
Зоозащитники опасаются, что клетки ветприемника будут переполнены. По их информации, сейчас там находятся 26 взрослых собак и шесть щенков, которых волонтеры пока вывезти не могут, потому что некуда.
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