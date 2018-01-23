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В школах Челябинска предложили ввести должность замдиректора по безопасности
23.01.2018 г. 13:58
С такой инициативой выступил замначальника отдела по исполнению административного законодательства городского управления МВД Сергей Абдувалеев. "Предполагается, что замдиректора по безопасности будет работать с педагогами, собирая общую информацию и, в случае необходимости, оперативно реагировать и привлекать правоохранителей", — отметил он.
Кроме того, к работе с подростками подключатся студенты-психологи. Они будут проводить специальные уроки, семинары и лекции, сообщили в пресс-службе администрации Челябинска. Причиной усиления мер стали нападения, которые произошли на минувшей неделе в трех российских школах.
15 января в Перми двое подростков набросились с ножами на учеников и учительницу. В результате инцидента пострадали 15 человек.
17 января в поселке Смольное Челябинской области один из подростков ударил ножом одноклассника. Известно, что между школьниками был давний конфликт.
Третий инцидент произошел в Бурятии 19 января. Школьник бросил в кабинет бутылку с зажигательной смесью и набросился с топором на детей. В результате происшествия пострадали шесть учеников и преподаватель.
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