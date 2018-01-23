Челябинск
- -22 ... -24 C°
- -23 ... -25 C°
- 56.6261р. + 0.0369
- 69.265р. - 0.1303
Персонально ваш
Разбор полетов
В Челябинской области ночью похолодает до -35 градусов
23.01.2018 г. 13:46
Фото с сайта superomsk.ru
До этой отметки столбики термометров опустятся в низинных территориях. В других частях региона будет около -30. Теплее всего - на крайнем западе области -15 - -20 градусов. В Челябинске будет от 28 до 30 мороза. Осадков при этом в региональном гидрометцентре не прогнозируют.
Днем в среду, 24 января, по области ожидается около 24 градусов ниже нуля, в Челябинске будет -20 - -22. В ночь на четверг и на пятницу столбики термометров по региону будут опускаться до -34 градусов, столице Южного Урала - до -28.
Подписывайтесь на новости «Челябинского эха» в Telegram
Новости на эту тему
- 22.01.2018 г. В школах Челябинской области из-за мороза отменили занятия
- 22.01.2018 г. Челябинцам обещают морозную неделю
- 21.01.2018 г. В Челябинске предстоящей ночью обещают -30 градусов
- 17.01.2018 г. МЧС предупреждает об аномальных морозах на Южном Урале
- 17.01.2018 г. В Крещение в Челябинской области похолодает до -30