В Челябинской области ночью похолодает до -35 градусов

Фото с сайта superomsk.ru

До этой отметки столбики термометров опустятся в низинных территориях. В других частях региона будет около -30. Теплее всего - на крайнем западе области -15 - -20 градусов. В Челябинске будет от 28 до 30 мороза. Осадков при этом в региональном гидрометцентре не прогнозируют.

Днем в среду, 24 января, по области ожидается около 24 градусов ниже нуля, в Челябинске будет -20 - -22. В ночь на четверг и на пятницу столбики термометров по региону будут опускаться до -34 градусов, столице Южного Урала - до -28.

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