К саммиту ШОС в Челябинске организуют международные соревнования по конному спорту

Фото с сайта cska.ru

Для этого будет расширена инфраструктура парка отдыха и спорта «Рифей». На его базе сформируют комплекс для современного пятиборья. Он сможет принять приуроченные к саммитам ШОС и БРИКС соревнования.

«Рифей» необходимо доинвестировать, чтобы он превратился в полноценный парк отдыха и спорта. Развитие Челябинска ведется в северо-западном направлении, в ближайшие годы в этом районе появится торговый комплекс IKEA и аквапарк, будут реализованы интересные проекты в области недвижимости. Необходимо, чтобы парк отвечал всем современным и перспективным требованиям», – прокомментировал губернатор Борис Дубровский.

В ближайшее время на базе конно-спортивного комплекса «Рифей» развернется масштабное строительство. В 2018-2020 годах там возведут физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном, стадион с современными беговыми дорожками, веревочный парк, скалодором, скейт-парк. Также есть идея открыть в парке термальные бассейны.

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Все новости за 23.01.2018 г.»