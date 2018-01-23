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В Челябинской области протестировали электронную приемную кампанию в первые классы
23.01.2018 г. 13:03
Пробная онлайн-запись проходила с 20 декабря 2017 года по 17 января 2018 года. В ее ходе зарегистрировано свыше 1300 заявлений.
Основной этап онлайн-записи будущих школьников стартует не позднее 1 февраля и завершится к 30 июня. В этот период принимаются заявления на зачисление детей, проживающих на закрепленной за каждой школой территории.
Второй этап намечен на промежуток с 1 июля по 5 сентября. От родителей будут принимать заявления без учета закрепленной территории.
Документы в электронном виде можно будет подать через Единый портал госуслуг или с помощью информационной системы «Образование Челябинской области». Система автоматически присвоит заявлению номер, потом оно будет отправлено в школу, сообщили в пресс-службе министерства образования региона.
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