В Челябинской области протестировали электронную приемную кампанию в первые классы

Фото с сайта devyatka.ru

Пробная онлайн-запись проходила с 20 декабря 2017 года по 17 января 2018 года. В ее ходе зарегистрировано свыше 1300 заявлений.

Основной этап онлайн-записи будущих школьников стартует не позднее 1 февраля и завершится к 30 июня. В этот период принимаются заявления на зачисление детей, проживающих на закрепленной за каждой школой территории.

Второй этап намечен на промежуток с 1 июля по 5 сентября. От родителей будут принимать заявления без учета закрепленной территории.

Документы в электронном виде можно будет подать через Единый портал госуслуг или с помощью информационной системы «Образование Челябинской области». Система автоматически присвоит заявлению номер, потом оно будет отправлено в школу, сообщили в пресс-службе министерства образования региона.

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