Жителям Челябинска предлагают записать видеообращение к кандидату в президенты Владимиру Путину

Фото с сайта kremlin.ru

В городе 24 января начнет работу «Открытый микрофон». Это проект, в рамках которого избиратели смогут обратиться к кандидату. Первым станет доверенное лицо Владимира Путина на Южном Урале Антон Шарпилов.

Обращения будут принимать в здании Гипромеза, где находится штаб кандидата. Записать видеонаказ можно будет до окончания избирательной кампании. Организаторы проекта отмечают, что при себе нужно будет иметь паспорт.

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Все новости за 23.01.2018 г.»