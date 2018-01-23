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Жителям Челябинска предлагают записать видеообращение к кандидату в президенты Владимиру Путину
23.01.2018 г. 12:55
Фото с сайта kremlin.ru
В городе 24 января начнет работу «Открытый микрофон». Это проект, в рамках которого избиратели смогут обратиться к кандидату. Первым станет доверенное лицо Владимира Путина на Южном Урале Антон Шарпилов.
Обращения будут принимать в здании Гипромеза, где находится штаб кандидата. Записать видеонаказ можно будет до окончания избирательной кампании. Организаторы проекта отмечают, что при себе нужно будет иметь паспорт.
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